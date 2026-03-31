Суд подтвердил приговор экс-судье из Адыгеи за ДТП, в котором погиб ребенок

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшему судье из Адыгеи Анатолию Горголину, осужденному на три года колонии-поселения за наезд на ребенка, который погиб в результате аварии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Советский районный суд Краснодара признал Анатолия Горголина виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие установило, что экс-судья управлял автомобилем Mercedes и совершил наезд на ребенка 2014 года рождения, который скончался от полученных травм.

Помимо лишения свободы суд обязал осужденного выплатить пострадавшим 10 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба. Стороны обжаловали вердикт в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда рассмотрела материалы дела и не обнаружила причин для пересмотра решения. Приговор вступил в законную силу.

«Ъ-Кубань» писал, что авария произошла 22 июля 2023 года в Майкопе. Управляя автомобилем Mercedes-Benz ML 350 CDI, Анатолий Горголин выехал на обочину, столкнулся с Ford Focus и продолжил движение в парк, где сбил ребенка 2014 года рождения. От полученных травм мальчик скончался на месте. Два пассажира Mercedes получили повреждения.

Алина Зорина