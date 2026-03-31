Годовая выручка «Дортрансстроя» составила 12 млрд рублей

В прошлом году уфимское ООО «Дортрансстрой» получило около 11,99 млрд руб. выручки. Это на 22,8% меньше, чем в 2024 году. Чистая прибыль одной из крупнейших дорожно-строительных компаний Башкирии уменьшилась со 131,85 млн до 83,5 млн руб.

Основную часть выручки — более 10,2 млрд руб. — компании принесли строительно-монтажные работы. Также «Дортрансстрой» получил доходы за реализацию покупных товаров, земли и помещений и прочие продажи.

Сумма управленческих расходов за год снизилась на 36 млн руб., до 238,9 млн руб. В частности, затраты на оплату труда сократились на 16,1%, до 158,7 млн руб. Среднесписочная численность работников уменьшилась с 2199 до 1977 человек.

«Дортрансстрой» зарегистрирован в 2000 году в Уфе. Компания специализируется на дорожном строительстве, а также строительстве социальных, жилых и инженерных объектов. Основателем компании является Марат Латыпов, при этом 90% уставного капитала принадлежит компании «Основа», 10% — депутату Курултая Башкирии Дмитрию Гилимьянову. В числе основных заказчиков «Дортрансстроя» — филиал Росавтодора «Приуралье», Управление дорожного хозяйства Башкирии, а также подразделения мэрии Уфы.

