Кремль о пасхальном перемирии, защите порта Усть-Луга и встрече Путина с Пашиняном
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что Зеленский недостаточно четко сформулировал инициативу о пасхальном перемирии. По словам господина Пескова, президент Украины должен пытаться заключить мир, а не перемирие. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
О пасхальном перемирии
- В заявлении Зеленского не было четко сформулированной инициативы о пасхальном перемирии. Он должен взять ответственность и принять решение о выходе на мир, а не перемирие.
- Киев отчаянно нуждается в любом перемирии, так как динамика на фронтах свидетельствует о продвижении России по всей линии фронта.
- Российские войска по всей линии фронта продвигаются вперед, пусть и с разной скоростью.
Об ударах по российским объектам
- Если страны ЕС действительно дают Киеву воздушное пространство для попыток атаковать РФ, Россия обязана будет предпринять соответствующие меры.
- Россия ведет «напряженную работу» по защите не только порта Усть-Луга, но и других важных объектов.
- Военные анализируют ситуацию с ударами ВСУ по российским объектам и «готовят предложения».
О Кубе
- Пока телефонного разговора Путина с руководством Кубы не запланировано, но при необходимости его можно организовать быстро.
- Москва будет продолжать постоянный диалог с кубинскими друзьями.
О планах Путина
- Путин и Пашинян проведут 1 апреля переговоры в Москве, они обсудят развитие отношений России и Армении.
- Путин по видеосвязи откроет транспортные объекты в разных регионах РФ.