Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль о пасхальном перемирии, защите порта Усть-Луга и встрече Путина с Пашиняном

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что Зеленский недостаточно четко сформулировал инициативу о пасхальном перемирии. По словам господина Пескова, президент Украины должен пытаться заключить мир, а не перемирие. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О пасхальном перемирии

  • В заявлении Зеленского не было четко сформулированной инициативы о пасхальном перемирии. Он должен взять ответственность и принять решение о выходе на мир, а не перемирие.
  • Киев отчаянно нуждается в любом перемирии, так как динамика на фронтах свидетельствует о продвижении России по всей линии фронта.
  • Российские войска по всей линии фронта продвигаются вперед, пусть и с разной скоростью.

Об ударах по российским объектам

  • Если страны ЕС действительно дают Киеву воздушное пространство для попыток атаковать РФ, Россия обязана будет предпринять соответствующие меры.
  • Россия ведет «напряженную работу» по защите не только порта Усть-Луга, но и других важных объектов.
  • Военные анализируют ситуацию с ударами ВСУ по российским объектам и «готовят предложения».

О Кубе

  • Пока телефонного разговора Путина с руководством Кубы не запланировано, но при необходимости его можно организовать быстро.
  • Москва будет продолжать постоянный диалог с кубинскими друзьями.

О планах Путина

  • Путин и Пашинян проведут 1 апреля переговоры в Москве, они обсудят развитие отношений России и Армении.
  • Путин по видеосвязи откроет транспортные объекты в разных регионах РФ.

Новости компаний Все