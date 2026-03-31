Кремль о пасхальном перемирии, защите порта Усть-Луга и встрече Путина с Пашиняном

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что Зеленский недостаточно четко сформулировал инициативу о пасхальном перемирии. По словам господина Пескова, президент Украины должен пытаться заключить мир, а не перемирие. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

О пасхальном перемирии

В заявлении Зеленского не было четко сформулированной инициативы о пасхальном перемирии. Он должен взять ответственность и принять решение о выходе на мир, а не перемирие.

Киев отчаянно нуждается в любом перемирии, так как динамика на фронтах свидетельствует о продвижении России по всей линии фронта.

Российские войска по всей линии фронта продвигаются вперед, пусть и с разной скоростью.

Об ударах по российским объектам

Если страны ЕС действительно дают Киеву воздушное пространство для попыток атаковать РФ, Россия обязана будет предпринять соответствующие меры.

Россия ведет «напряженную работу» по защите не только порта Усть-Луга, но и других важных объектов.

Военные анализируют ситуацию с ударами ВСУ по российским объектам и «готовят предложения».

О Кубе

Пока телефонного разговора Путина с руководством Кубы не запланировано, но при необходимости его можно организовать быстро.

Москва будет продолжать постоянный диалог с кубинскими друзьями.

О планах Путина