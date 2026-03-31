На станции Нижневартовск-1 открылся новый грузовой терминал

Свердловская железная дорога (СвЖД) запустила новый грузовой терминал на станции Нижневартовск-1 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе СвЖД. Он предназначен для удовлетворения растущих логистических потребностей промышленных предприятий региона. Объект обеспечивает комплексные услуги по обработке грузов, включая погрузку, разгрузку, сортировку, хранение и доставку.

Терминал оснащен необходимой инфраструктурой и техникой для работы с различными видами железнодорожного и автомобильного транспорта. Клиенты могут оформить отправку и получение груза через электронный документооборот, без необходимости присутствия представителей на площадке. Услуги доступны для перевозки металлоконструкций, трубной продукции, крупнотоннажных контейнеров и тарно-штучных грузов.

В марте объем переработанных грузов превысил 2 тыс. тонн. Первым крупным клиентом стал один из ведущих логистических операторов нефтегазовой отрасли. Для компании наличие терминала рядом с производственными объектами стало важным фактором в условиях высоких требований к срокам и сохранности грузов. Потенциальными клиентами площадки также стали подрядчики нефтегазовых проектов, строительные компании и поставщики промышленного оборудования.

На территории площадью 30 тыс. кв. м размещен терминальный комплекс, который позволяет не только выполнять текущие операции, но и планировать расширение мощностей и модернизацию сервисов.

Ирина Пичурина