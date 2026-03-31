В Оренбуржье из-за резкого подъема талых вод прекращено движение по дороге в Красногвардейском районе

Во вторник, 31 марта, с 15:00 (MSK+2) прекращено движение для всех видов транспорта на участке автодороги общего пользования регионального и межмуниципального значения в Красногвардейском районе. Об этом сообщает департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья.

Речь идет об участке дороги Донское — Верхнеильясово, км 3+600 — км 3+640. Ограничения связаны с резким подъемом талых вод. Ориентировочно движение прекращено на время прохождения паводка.

Руфия Кутляева