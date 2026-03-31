Кубань лидирует по закупкам «зеленых» технологий в ЮФО

Краснодарский край занял лидирующие позиции по закупкам «зеленых» технологий в Южном федеральном округе. По итогам 2025 года на Кубань пришлось 35,1% всех тендеров на внедрение экологичных решений в округе, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на коммерческого директора ООО «ТендерПро» Елену Астафьеву.

Второе место досталось Ростовской области с показателем 21,7%, третье — Волгоградской области (11,8%). Совокупный спрос на экологичные материалы и энергоэффективное оборудование в южных регионах за прошедший год вырос в среднем на 32,5%.

Лидером среди инструментов оптимизации эксплуатационных расходов стали датчики движения — закупки в данной категории увеличились на 52,4%. В топ популярных решений также вошли приточно-вытяжная вентиляция с ростом на 23,6%, системы оборотного водоснабжения (плюс 16,2%), энергосберегающее освещение (рост на 4,6%) и приборы учета потребления ресурсов (увеличение на 3,5%).

Эксперты объясняют активизацию инвестиций в энергоэффективность необходимостью сокращения операционных издержек.

