Директора школы на Ставрополье подозревают в 17 эпизодах хищения и превышения полномочий

Петровский районный суд Ставропольского края избрал меру пресечения в отношении директора одной из местных школ. Фигуранта подозревают в восьми эпизодах присвоения или растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и девяти эпизодах превышения должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, подозреваемая издавала приказы о начислении премии подчиненным ей сотрудникам. Затем она требовала отдать ей часть денег, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

Суд отправил подозреваемую под домашний арест на 1 месяц и 29 суток, то есть до 12 мая включительно. Постановление суда вступило в законную силу.

Мария Хоперская