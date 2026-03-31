1 апреля в Башкирии возможны наводнения и туман

Ночью и утром 1 апреля в Башкирии местами ожидается туман, сообщает Башгидрометцентр. Кроме того, с 1-го по 3 апреля на реках Лемеза и Стерля возможны подъемы воды: она может выйти на пойму и подтопить низменные участки.

Существенных осадков не ожидается. Умеренный юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 м в секунду, днем могут быть порывы до 14 м в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +1 до +6°, местами похолодает до -4°. Днем станет теплее: от +17 до +22°. В северно-западных районах потеплеет лишь до +12°.

Майя Иванова