Вице-губернатор Ленобласти Малащенко спрогнозировал высокие цены на корюшку

Корюшковая путина стартовала — рыболовные предприятия Ленобласти уже выловили первые 10 тонн рыбы, сообщил на состоявшейся во вторник, 31 марта, вице-губернатор Ленобласти по вопросам АПК Олег Малащенко. Цены на корюшку формируются исходя из норматива вылова, пояснил руководитель областного АПК, объем вылова останется на уровне прошлого года, поэтому рассчитывать на снижение стоимости не приходится.

Фестиваль корюшки на пляже Петропавловской крепости

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фестиваль корюшки на пляже Петропавловской крепости

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Активный ход корюшки ожидается к середине апреля, отметил господин Малащенко. В прошлом сезоне ленинградские рыбаки выловили 1038 тонн этой рыбы — 61,1% от общего объема в стране. В этом году норматив вылова будет примерно таким же, уточнил чиновник.

На вопрос: будет ли корюшка не такой дорогой для жителей и гостей агломерации, как в прошлом году, вице-губернатор ответил, что рассчитывать на это не приходится. «Чтобы цены на корюшку были ниже, объем вылова должен быть в разы выше», — рассуждал господин Малащенко. По его словам рекордным за последние годы был вылов на уровне 2,5-3 тыс. тонн корюшки. При этом агропромышленный сектор областного правительства постоянно советуется с представителями научного сообщества об оптимальном для природы уровне вылова. Объем в 1000 тонн как раз и является таким показателем. Корюшка — один из узнаваемых символов Ленинградской области. По информации областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, фестиваль «Корюшка идет!» состоится в этом году в Новой Ладоге 16 мая.

В 2025 году цена за килограмм корюшки стартовала от 1100 рублей и достигала 2000 рублей. Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о том, что Смольный назвал официальные места торговли корюшкой в городе.

Александра Тен