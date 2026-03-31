Казанцы готовы потратить полмиллиона на машино-место
В Казани потенциальные покупатели жилья в среднем готовы потратить 539 тыс. руб. на приобретение машино-места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Авито Недвижимость» и «Авито Авто».
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Выше показатель только в Москве, где люди готовы выделить 546 тыс. руб. В целом по России средний бюджет на покупку парковочного места составляет 407 тыс. руб.
Согласно исследованию, для 59% автомобилистов наличие парковки является важным фактором при выборе жилья. При этом 11% респондентов готовы отказаться от покупки квартиры при отсутствии машино-места.
Ранее сообщалось, что каждый второй автовладелец Татарстана тратит на обслуживание машины более 10% дохода.