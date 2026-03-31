Мэр Ярославля потребовал объявить закупки на ремонт манежа

Мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал в течение недели объявить закупки по ремонту легкоатлетического манежа. Об этом он сказал на открытом совещании в мэрии.

Начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Александр Легус на совещании рассказал, что в этом году в манеже проведут ремонтные работы в связи с протечками и необходимостью поддержания объекта в нормативном состоянии. На эти цели выделено 32 млн руб.: в частности, согласно сметам, на ремонт раздевалок, душевых и туалетов, потолков потребуется 7,7 млн руб., на ремонт фасада — 7,9 млн руб., на ремонт участков труб ХВС и ГВС — 1,5 млн руб.

Старт работ запланирован на июнь, сообщил господин Легус. Эти сроки не устроили мэра Артема Молчанова.

«Я вам честно скажу, меня вообще это категорически не устраивает. Эти деньги не с потолка свалились. Мы серьезные вопросы сегодня не решаем. Мы депутатам с вами объясняли, что у нас готовы все документы, чтобы закупки объявить. Вы о каком июне сейчас говорите? Неделя для размещения закупки. Работы начать нужно в мае. Это край»,— сказал господин Молчанов.

Мэр Ярославля решил взять вопрос на личный контроль и сообщил, что его обсуждение будет проходить на еженедельной основе.

Легкоатлетический манеж на улице Чкалова построен в 2008 году, у него надувной купол. Общая площадь манежа составляет 10414 кв.м. Он представляет собой спортивный зал с беговыми дорожками, секторами для толкания ядра, прыжков в длину, высоту и с шестом, универсальную игровую площадку. В манеже проводят занятия несколько спортивных школ города и проводятся турниры и чемпионаты. Ежегодно манеж посещают около 300 тыс. человек.

Алла Чижова