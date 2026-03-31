Во время пожара в центре Ижевска погибла пенсионерка

83-летняя жительница Ижевска погибла при пожаре в девятиэтажном доме по ул. Карла Маркса ночью 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«Прибывшие огнеборцы обнаружили очаг пожара в квартире на втором этаже. Пожарные вскрыв двери с помощью инструментов, обнаружили пенсионерку, к сожалению, без признаков жизни”,— рассказала дознаватель ведомства Татьяна Логинова.

Пожарных вызвала соседка погибшей по лестничной клетке — она проснулась от скуления собаки и почувствовала запах дыма. Площадь пожара составила 2 кв. м. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание в розетке, в которую было включено два электроприбора — радио и вентилятор.