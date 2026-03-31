Курьера телефонных мошенников приговорили к 3,5 года колонии в Омске

В Омске завершился суд над курьером телефонных аферистов. 33-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и дали три с половиной года колонии общего режима, обязав в полном объеме возместить потерпевшим причиненный ущерб, рассказали в прокуратуре области. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

По данным ведомства, житель Омска являлся участником преступной группы, специализирующейся на хищении денежных средств у пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками госучреждений и убеждали передать накопления их доверенному лицу. Обвиняемый, выступая в роли курьера, забирал деньги пенсионеров через водителей такси. Причитающийся процент от суммы он оставлял себе, а остальное помещал в тайники.

Расследование установило, что в июне-июле 2025 года по такой схеме у четверых омских пенсионеров было похищено почти 3,5 млн руб.

Илья Николаев