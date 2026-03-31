В Адыгее началась подготовка к ремонту дорог

Республика Адыгея приступила к подготовке нового дорожно-строительного сезона. Работы начнутся с установлением стабильных погодных условий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба минстроя региона.

Дорожные службы региона завершили послезимнюю подготовку улично-дорожной сети. Подрядчики провели механизированную и ручную уборку проезжей части, обочин и тротуаров от песка, щебня и камней, накопившихся за зимний период.

Дорожно-строительные предприятия завершают техническую подготовку. АО «ДСУ-3» сообщило о полной готовности техники и лабораторного оборудования. Компания провела диагностику и обслуживание специализированной техники для обеспечения бесперебойной работы.

Предприятие сформировало запас стройматериалов. Закуплены большие объемы щебня разных фракций, битума, адгезионных добавок, минерального порошка и мастики. Ресурсы позволят своевременно производить качественные асфальтобетонные смеси.

На региональных трассах будет использоваться технология устройства верхнего слоя покрытия с щебеночно-мастичным асфальтобетоном ЩМА-16. По данным министерства, материал отличается повышенной износостойкостью, устойчивостью к деформациям и климатическим воздействиям. Применение ЩМА-16 увеличивает межремонтные сроки эксплуатации дорожного полотна и повышает комфорт автомобилистов.

Алина Зорина