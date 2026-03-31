Приговор дороже денег

Екатеринбургский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего главу Среднеуральска Андрея Зашляпина на 190 млн руб., а экс-сотрудника ФСБ Артема Шунайлова приговорил к шести годам колонии общего режима. Согласно обвинению, в 2021 году Андрей Зашляпин передал 6 млн руб. одному из представителей азербайджанской диаспоры Видади Мустафаеву, предназначенные для Артема Шунайлова. За взятку силовик обещал оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении сотрудников администрации Среднеуральска уголовное дело, и «минимизировать возможные последствия». Вину никто не признал.

Андрей Зашляпин (в центре) вину не признал

Фото: Артем Путилов Андрей Зашляпин (в центре) вину не признал

Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего мэра Среднеуральска (Свердловская область) Андрея Зашляпина по ч.3 ст.30, ст.291 (покушение на взяточничество), а бывшего сотрудника ФСБ Артема Шунайлова — по ч.3 ст.30, ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Изначально экс-чиновнику инкриминировали ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а бывшему силовику — ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Позже статью переквалифицировали на более мягкую.

Согласно обвинению, в октябре 2021 году Андрей Зашляпин, Артем Шунайлов и Видади Мустафаев, который позиционировал себя представителем азербайджанской диаспоры, встретились в кафе Plov Project в центре Екатеринбурга. На встрече Артем Шунайлов, зная о пристальном внимании силовиков к Андрею Зашляпину, предложил ему за 10 млн руб. оказать давление на правоохранителей, которые расследовали уголовное дело в отношении сотрудников администрации Среднеуральска, которую тот возглавлял с 2019 по 2021 год (в январе 2021 года ушел в отставку в собственному желанию).

Предложение сотрудник ФСБ сделал после того, как стало известно, что у прокуратуры появились претензии к Андрею Зашляпину, обнаружившей в 2021 году нарушения антикоррупционного законодательства. В 2019 году между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и ООО «Среднеуральское стройуправление» (компанией руководил Андрей Зашляпин) был заключен муниципальный контракт о реконструкции очистных сооружений на 625,9 млн руб. сроком исполнения до июля 2021 года.

Реконструкция проводилась в рамках региональной госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

По данным прокуратуры, должностные лица МКУ «Управление ЖКХ» приняли и оплатили разработку документации подрядчику, которая была не предусмотрена сметой контракта. Ущерб Среднеуральску был оценен в 21 млн руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

За взятку, уверял сотрудник ФСБ, он минимизирует последствия для работников коммерческой организации, принадлежавшей Андрею Зашляпину, которые могли наступить при расследовании уголовного дела должностных лиц мэрии.

Андрей Зашляпин согласился и через Видади Мустафаева передал силовику дважды по 3 млн руб. Впрочем, в окружении экс-мэра говорили, что деньги якобы передавались в долг, о чем имеется соответствующая расписка. По данным защиты Андрея Зашляпина, деньги якобы остались у Видади Мустафаева.

Изначально по уголовному делу проходил и Видади Мустафаев, ему инкриминировали ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), однако позже силовики перестали разрабатывать его роль в уголовном делу, поскольку он сам и рассказал о взятке. Позже он приходил в суд в качестве свидетеля. Сейчас он арестован по другому уголовному делу — ему предъявили обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Суд приговорил Андрея Зашляпина, который во время процесса находился под запретом определенных действий, к штрафу 190 млн руб., а Артема Шунайлова, находящегося под арестом, к шести годам колонии общего режима.

Осужденные от комментариев воздержались. Ранее они вину не признавали.

Артем Путилов