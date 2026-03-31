Ставрополье за два года запустило 10 новых молочных предприятий

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о запуске за последние два года десяти новых производителей молочной продукции — от крупных заводов до крафтовых цехов.

Предприятия в Пятигорске, Невинномысске и Шпаковском округе обеспечивают полный цикл производства: от выращивания скота до готовых товаров на полках магазинов. На Винсадском молочном заводе в поселке Винсады открыли сыроваренный цех за 200 млн руб., что создало 20 рабочих мест, а цех выпускает до 600 тонн полутвердых сыров в год, включая сорта «Российский», «Гауда» и «Голландский».

В крае сейчас работают 43 организации по производству молока и молочных продуктов. Их мощности позволяют перерабатывать свыше 600 тыс. тонн сырого молока ежегодно, а ассортимент насчитывает более 700 позиций. В 2025 году животноводы произвели 595,4 тыс. тонн молока — на 4,7% больше, чем в 2024-м, а за девять месяцев года объемы выросли на 3,5%. Сыровары установили рекорд: они выпустили почти 5 тыс. тонн сыров, что на 30% превысило прошлогодний показатель, и освоили аналоги импортных марок вроде чеддера, рикотты и пармезана.

Инвесторы активно расширяют отрасль. В Кировском округе достроили молочно-товарную ферму на 2 тыс. голов скота, вторую завершают, а в Александровском и Шпаковском округах реализуют три проекта, которые добавят до 35 тыс. тонн молока в год. В 2024 году регион выделил 187 млн рублей субсидий на поддержку молочного дела. Отрасль обеспечивает работой около 3 тыс. человек.

Владимир Владимиров пообещал продолжить поддержку сыроварения — самого быстрорастущего сегмента, востребованного в крае и за его пределами. Ставропольский молочный комбинат в 2024 году увеличил выпуск лактозы на 44% до 2,3 тыс. тонн, став единственным в России производителем этого продукта и усиливая импортозамещение. Ранее в Невинномысске запустили Казьминский комбинат за 750 млн руб. с мощностью 100 тонн молока в сутки и 194 рабочими местами.

Станислав Маслаков