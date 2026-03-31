В Самаре учащийся колледжа обвиняется в содействии мошеннической схеме

В Самаре 20-летний учащийся колледжа обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 187 УК РФ (передача доступа к электронному средству платежа другому лицу из корыстной заинтересованности для совершения неправомерных операций). Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, житель Самары передал злоумышленникам полные данные своей банковской карты, включая пароль, а также паспортные сведения и номер телефона за вознаграждение в размере 8 тыс. руб. Через его счет прошла часть похищенных средств в размере более 1,5 млн руб. Эти деньги были получены обманом у жителя Самары 2000-го года рождения.

Неизвестные убедили потерпевшего, что его личные данные попали к мошенникам. Под предлогом защиты сбережений его вынудили перевести деньги на указанные счета.

Руфия Кутляева