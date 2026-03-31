В проект первой в Ростовской области частной клиники внесут корректировки

В проектную документация первой в Ростовской области частной клиники «СИС Госпиталь» внесут корректировки. Этим занимается инвестор, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации Ростова-на-Дону.

Больницу построят в левобережной части города, рядом с «Ростов-Ареной». Предполагалось, что в эксплуатацию объект сдадут в этом году.

О характере изменений пока неизвестно. Объем инвестиций в проект составляет 5 млрд руб.

Мария Хоперская