Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Это у китайских автомобильных компаний, многим из которых без году неделя, нет необходимости находить историческую подоплеку каким-то своим решениям, опираться на ДНК бренда и все такое. Марка с историей вынуждена копаться не только в архивах, но и буквально в земле.

Так, компания Rolls-Royce объявила о запуске коллекции из четырех эксклюзивных автомобилей Cullinan Yachting, посвященных эстетике, материалам и духу современного яхтинга. Все четыре внедорожника украшены элементами из морского тика. А на задней декоративной панели размещены маркетри с компасами, собранными из более 40 кусочков различных пород дерева.

Но, как не трудно догадаться, вся эта красота организована не потому, что клиенты Rolls-Royce, кроме лимузина, имеют еще и лодку. Оказывается, что один из основателей марки — Чарльз Роллс — в юности работал инженером на семейном парусном пароходе Santa Maria. В 1960-х годах двигатели Rolls-Royce устанавливали на итальянские яхты Riva Caravelle. Королевская яхта Her Majesty’s Yacht Britannia, обслуживавшая британскую королевскую семью с 1954-го по 1997-й годы, перевозила Rolls-Royce Phantom V Park Ward, который транспортировался с борта яхты с помощью крана. Наконец, сам современный завод Rolls-Royce расположен неподалеку от Чичестер-Харбора, крупнейшей европейской зоны для яхтинга.

Но и это еще не все. Гудвуд расположен недалеко от Чичестера, римское название которого Новиомаг Регинорум. Во время археологических раскопок на территории штаб-квартиры Rolls-Royce был обнаружен римский колодец, сложенный из брусьев 2 тыс. лет назад. Так вот, ученые выяснили, что прежде чем стать стенками скважины, эти брусья были использованы в других строительных конструкциях. А это значит, что стремление Rolls-Royce использовать вторично переработанные материалы — это не только ответственность перед обществом, но и многовековая традиция.

Дмитрий Гронский