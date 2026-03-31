Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

В музыкальном мире есть истории триумфального возвращения после пяти лет молчания, например, Metallica с альбомом Death Magnetic или Eminem со сборником Relapse. Мир потребительской электроники требует регулярности, и совершить заметный камбэк спустя такой срок сложно. В компании Huawei, похоже, считают иначе. Поэтому пять лет спустя представили вторую итерацию своих спортивных, точнее, беговых умных часов GT Runner 2. С сегодняшнего дня они в продаже. Мне удалось заранее испытать новинку.

Модель получила классический круглый дизайн. В комплекте сразу два ремешка. Один с привычной застежкой и отверстиями, второй — на липучке, которая для спорта выглядит уместнее. Но конкретно у GT Runner 2 этот ремешок для продевания моей руки с кистью и запястьем средних размеров оказался узким. Хорошо, что спортивные возможности шире. За их разработку отвечал, в частности, Элуид Кипчоге. Дважды олимпийский марафонский чемпион консультировал инженеров Huawei по беговой части.

В итоге модель получила GPS с плавающей антенной. Она физически двигается внутри корпуса: смещается на 2 мм и поворачивается до 10 градусов. Это повышает точность позиционирования, чтобы спортсмен получал наиболее корректные данные о забеге. Тесты профильного блога The5kRunner говорят, что на открытой местности GT Runner 2 точнее модели Garmin Forerunner 970. Мое сравнение с Apple Watch Ultra 2 показало чуть более точную работу китайских часов именно в лесу. В городе данные оказались очень близки.

Ключевую пользу владелец новинки получает в статистике после пробежки. Устройство показывает не только информацию по темпу и дистанции, но и по каденсу, мощности, времени контакта с землей, вертикальных колебаниях, балансу ног (у меня, оказывается, правая напрягается чуть больше), пульсу и стрессу, а также дает рекомендации по количеству часов для восстановления.

В режиме марафона будет разбор по отрезкам. У аналогов Garmin или Coros есть похожие функции, но они требуют нагрудного датчика или подписки. При тестировании GT Runner 2 было даже немного неловко, что я так редко и недалеко бегаю. В общем модель ощущается не как часы для жизни с элементами бега, а как устройство для бега с элементами жизни. Стоимость модели — 31 999 руб.

Александр Леви