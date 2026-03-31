Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мы слабо помним, когда именно в прошлом месяце оплачивали коммунальные услуги, зато слишком ярко — первый поцелуй, веселую поездку с родителями в лес и то, как вглядывались в ночное звездное небо пару лет назад. Дело не в том, что какие-то эпизоды приятные и потому навсегда остаются, а в том, что у памяти есть определенные ритмы, своеобразный такт, с которой информация запоминается или проходит мимо. И если событие попало в распахнутые двери, оно ваше навеки.

Ученые из Торонто проверили эту гипотезу на сотне испытуемых, демонстрируя им различные данные с ювелирной точностью до миллисекунды. После проверяли, что отложилось в голове. Оказалось, наша способность запоминать включается и выключается несколько раз в секунду. Это идеально совпадает с так называемыми тета-ритмами мозга, их как раз связывают с влиянием на память, обучение, обработкой эмоций и появлением творческих идей.

Исследователи заключают, что мозг не запоминает все подряд. Скорее, это похоже на режим быстрого переключения между фазами. Миг — и кнопка нажата, еще миг — и запись остановлена. Выходит, от нас мало что зависит, но все же память можно тренировать, а лучшие моменты для запоминания — ловить. Скажем, при изучении иностранных слов или важной вступительной речи лучше не зубрить несколько часов подряд, а делать микропаузы. Так будет больше шансов попасть в ритм своей памяти.

Анна Кулецкая