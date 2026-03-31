Вывоз крупных сумм наличных в ЕАЭС через нижегородский аэропорт запретят

Аэропорт Нижнего Новгорода не вошел в перечень аэропортов России, через которые с 1 апреля 2026 года можно будет вывезти в страны ЕАЭС наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. Всего в перечень включили 17 воздушных пунктов пропуска через госграницу, указано в распоряжении правительства РФ.

Указ об ограничениях на вывоз наличных рублей в ЕАЭС президент Владимир Путин подписал в конце марта. Физлица не смогут через любой аэропорт вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличные в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. по курсу ЦБ на день вывоза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничения действуют вне зависимости от суммы.

В список аэропортов, через которые можно будет вывозить крупные суммы, вошли Архангельск, Брянск, Калининград, Калуга, Кемерово, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Мурманск, Новосибирск, Петрозаводск, Томск, Челябинск, Череповец, а также московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Чтобы вывезти более $100 тыс. гражданам потребуется документ, подтверждающий обмен иностранной валюты на рубли, либо документ о выдаче денег через банкомат или платежный терминал. В случае с кредитами или займами нужен будет кредитный договор и расходный кассовый ордер. По данным Минфина РФ, «речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме».

С 1 мая для всех категорий граждан и организаций также вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 г.

Галина Шамберина