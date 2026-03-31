Жителя Анапы задержали за планирование теракта на трансформаторной подстанции

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержан местный житель, который планировал совершить теракт на объекте критически важной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Установлено, что житель Анапы 2005 года рождения в январе 2026 года установил контакт с представителем украинской стороны через мессенджер. По указанию куратора он планировал поджечь трансформаторную подстанцию за деньги. Для этого он купил зажигательную смесь. Задуманное он не сумел довести до конца, поскольку его задержали сотрудники УФСБ.

По данным управления, указанная подстанция питает электроэнергией военные объекты, курортно-санитарные учреждения и частные дома в Анапе. Ее повреждение могло нанести значительный ущерб.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к совершению террористического акта). Он находится под стражей. Жителю Анапы грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Сейчас проводятся следственные действия для установления иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.

Алина Зорина