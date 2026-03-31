Глава СКР заинтересовался обрушением потолка в пятиэтажке в центре Саратова
Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела, связанного с ненадлежащим содержанием дома на ул. Волжской, 34 в Саратове. В марте этого года в одной из квартир частично рухнул потолок, сообщили в информцентре СКР.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По данным следствия, в пятиэтажном дом в центре Саратова долгое время протекает крыша. Кроме того, ее своевременно не чистят от снега. 27 марта из-за скопившейся влаги в квартире на пятом этаже частично обрушилось межэтажное перекрытие.
Следком Саратовской области возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского СУ СКР доложить о ходе расследования.
Дома на ул. Волжской, 34 является объектом культурного наследия регионального значения. В реестре памятников он упомянут как «Дом жилой Жилкоопсоюза». Объект построен в 1940-е гг. На данный момент он признан аварийным и подлежит сносу.