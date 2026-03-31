В Казани 12,1% пользователей продолжают использовать простые пароли, такие как «1234», qwerty или admin. Еще 8,8% используют имя, фамилию или кличку питомца, свидетельствуют результаты исследования Honor.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый восьмой житель Казани использует простые пароли

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сложные пароли — случайные комбинации символов — используют 39,6% респондентов, еще 23,1% выбирают комбинированные варианты, заменяя буквы цифрами. 7,7% казанцев признались, что используют один пароль для всех сервисов, а 48,4% ограничиваются 2–4 комбинациями. При этом 78% считают свои пароли надежными.

В целом 56% опрошенных применяют пароли и пин-коды, 27,5% совмещают их с биометрией, а 16,5% полностью перешли на отпечаток пальца или распознавание лица.

Анна Кайдалова