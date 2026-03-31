В Самарской области предложили ужесточить ответственность для электросамокатчиков

На базе ГУ МВД по Самарской области создана рабочая группа, которая обратится в администрацию Самары и к правительству региона с предложением ужесточить ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил руководитель регионального главка Игорь Иванов на заседании Самарской губернской думы.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Обращение будет связано с ростом ДТП в Самарской области с участием пользователей СИМ, включая клиентов кикшеринга и курьеров служб доставки. Депутаты Самарской губернской думы обратили внимание на многочисленные жалобы жителей на парковку электросамокатов в неположенных местах, а также на то, что пользователи кикшеринга перемещаются по городу, нарушая правила дорожного движения.

Игорь Иванов отметил, что одними запретами проблему не решить и что потребуется отдельная работа с несовершеннолетними, которые активно пользуются СИМ.

Георгий Портнов