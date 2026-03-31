В Адыгее фельдшер обвиняется в смерти пациента

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера скорой медицинской помощи по факту причинения смерти пациенту вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следствие установило, что 20 сентября 2025 года фельдшер скорой медицинской помощи допустил недобросовестное отношение к своим рабочим обязанностям и некачественно оказал медицинскую помощь 45-летнему пациенту. В результате этого мужчина скончался.

В отношении фельдшера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина