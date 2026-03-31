Константин Шостак возглавил «Горэлектротранс»

Новым директором СПб ГУП «Горэлектротранс» назначен Константин Шостак, со 2 февраля возглавлявший ведомство в статусе врио. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин, сообщили в пресс-службе комтранса во вторник, 31 марта.

Фото: Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Фото: Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Константин Шостак начинал карьеру слесарем-электриком по ремонту электрооборудования в «Мосгортрансе», где позже стал главным инженером, а затем и генеральным директором волгоградского МУП «Метроэлектротранс». В структуре петербургского Горэлектротранса господин Шостак работает с февраля 2023 года.

В конце января губернатор Петербурга Александр Беглов принял ряд кадровых решений. Так, на пост председателя комитета по транспорту со 2 февраля был назначен Денис Минкин, ранее занимавший должность директора СПб ГУП «Горэлектротранс».

С этого же дня к работе на новых местах приступили бывшие заместители главы администрации Центрального района Александр Векслер и Елена Разумишкина. Первый возглавил администрацию, вторая стала главой комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Владмир Колодчук