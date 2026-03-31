Татарстан занял второе место в России по числу вакансий в исламском банкинге

Татарстан занял второе место в России по числу вакансий с упоминанием исламского банкинга. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на директора hh.ru Поволжье Альбину Султанову.

По ее данным, в 2025 году работодатели в России разместили 60 таких вакансий, что на 40% больше, чем годом ранее. Четверть из них пришлась на Татарстан. Лидерами же по количеству вакансий стали Москва и Дагестан.

Подготовка специалистов в этой сфере в России ведется как через краткосрочные курсы, так и в рамках программ высшего образования. Такие программы реализуются, в частности, в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

Зарплатные предложения в вакансиях с упоминанием исламского банкинга в 2025 году варьировались от 50 тыс. до 180 тыс. руб. против 40–250 тыс. руб. годом ранее.

Эксперимент по развитию партнерского финансирования действует с 2023 года в четырех регионах, в том числе в Татарстане, и продлен до 2028 года.

