Донским фермерам на весенний сев выдали 1,8 млрд рублей

На проведение весенней посевной аграриям Ростовской области выдали более 1,8 млрд рублей в виде льготных кредитов. Об этом сообщили в правительстве региона.

В этом году общая посевная площадь в Ростовской области достигает 4,9 млн гектаров. Фермеры уже подкармливают озимые культуры удобрениями и засевают поля яровыми. Тракторами обработана территория свыше 240 тыс. гектаров.

Вместе с тем в муниципалитетах начался сев технических культур: льна, горчицы и сахарной свеклы.

