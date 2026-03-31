Жителя Дагестана приговорили к трем годам за пропаганду терроризма в интернете

Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) огласил приговор жителю Дагестана Магомеду Абдурахманову, подозреваемому в совершении двух эпизодов оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что в декабре 2024 года обвиняемый разместил в общедоступном канале комментарий под чужой публикацией. Экспертиза установила в тексте лингвистические признаки оправдания террористической деятельности и пропаганды терроризма.

В марте 2025 года в Майкопе Абдурахманов вновь оставил комментарий — под публикацией о деятельности запрещенной международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Содержание комментария также квалифицировали как оправдание терроризма.

По двум эпизодам суд назначил фигуранту три года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Константин Соловьев