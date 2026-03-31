Курорт в Усть-Качке увеличил прибыль на 36,9%

АО «Курорт Усть-Качка» опубликовало годовую финансовую отчетность. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании составила 306,7 млн руб. и увеличилась на 36,9% по сравнению с показателем 2024 года (223,9 млн руб.). Выручка при этом выросла на 40,8%, с 1,7 млрд руб. до 2,4 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась с 1,2 млрд руб. до 1,6 млрд руб. (на 35,5%).

Курорт «Усть-Качка» — многопрофильный оздоровительный комплекс, расположенный в одноименном поселении в Пермском районе. Входит в сеть отелей и курортов AMAKS Hotels & Resorts «Амакс», подконтрольную Валерию Гараеву, Александру Аспидову и Дмитрию Златкину. Бренд объединяет 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Республике Беларусь.