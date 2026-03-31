Группу уральцев обвинили в размещении незаконных игровых автоматов в магазинах

В Тюменской области предъявили обвинения членам организованного преступного сообщества — четырем жителям Тюмени и четырем жителям Екатеринбурга. Они обвиняются в организации и проведении незаконной игорной деятельности на Урале, сообщили в управлении тюменского СКР.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня 2023 года по 25 марта 2026 года знакомые между собой фигуранты объединились для организации незаконных азартных игр и получения из этой деятельности денег. В Тюмени и Свердловской области они устанавливали электронные терминалы в нежилых помещениях, преимущественно в продуктовых магазинах. В частности, в Тюмени автоматы стояли в помещениях на улицах Магаданская, Олимпийская, Пермякова, Тимуровцев, Одесская.

Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области. В данный момент обвиняемые находятся под стражей.

Ирина Пичурина