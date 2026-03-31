В таганрогское СИЗО пытались пронести телефоны и психотропные вещества
В СИЗО-2 в Таганроге попытались пронести телефоны и психотропные средства. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
Во время досмотра передачи инспекторы обнаружили спрятанный черный пакет с техникой. Внутри находились четыре телефонами и комплектующие к ним (кабели и блоки для зарядки, наушники и сим-карты). Также сотрудники правоохранительных органов изъяли два тюбика из-под аскорбиновой кислоты с 97 подозрительными капсулами.
Все материалы по данному факту переданы в отдел полиции для принятия процессуального решения.