Перед судом предстанет 18-летний житель Оренбурга по делу о порче имущества кадетского училища

Прокуратура Ленинского района Оренбурга направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый ночью в состоянии алкогольного опьянения сорвал с металлического ограждения ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» декоративные элементы в виде изображения увенчанного короной двуглавого орла с распростертыми крыльями. Произошло это на ул. Маршала Жукова. Злоумышленник сделал это из хулиганских побуждений.

Руфия Кутляева