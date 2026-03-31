Фигуранты дела о вымогательстве в морге Таганрога не признали вину

Бывший руководитель таганрогского бюро судебно-медицинской экспертизы Оксана Терземан, а также ее сообщники — сотрудницы учреждения Лиана Юсупова и Олеся Хан, не признали вину в суде. Их обвиняют в вымогательстве и получении взяток на сумму более 70 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Обвиняемые не отрицают получение денежных средств, но не согласны с квалификацией.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», уголовное дело о вымогательстве в отношении руководителя и сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы было возбуждено в начале 2025 года. По данным следствия, в учреждении вымогали взятки у жителей города за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению.

Всего с 2020 года сотрудники незаконно получили 70 млн руб. При обысках из морга были изъяты рабочие компьютеры и документация.

Мария Хоперская