Мошенники обманули нижегородца на 1,7 млн рублей при «раскрутке» бизнес-аккаунта

Производитель кирпича из гипса в Павлове Нижегородской области лишился почти 1,73 млн руб. при «раскрутке» бизнес-аккаунта в соцсети. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейским 25-летний потерпевший рассказал, что в январе 2026 года решил открыть собственное дело, зарегистрировал интернет-магазин на маркетплейсе и оформил самозанятость. В конце февраля неизвестный предложил ему создать бизнес-аккаунт в соцсети и перенести все данные в новый профиль. Далее ему предложили оформить дизайн страницы, подключить рекламные тарифы и поэтапно оплачивать услуги. Привлеченный «дизайнер» при этом получил доступ к управлению аккаунтом.

После этого потерпевшему предложили получить лицензию на рекламную деятельность и внести «страховой депозит», который затем якобы должен был вернуться. Далее самозанятого убедили оплатить «налоговый сбор» напрямую на банковские карты, чтобы избежать дополнительных расходов.

Каждый раз мошенники придумывали новые предлоги для переводов. Лишившись более 1,7 млн руб., потерпевший осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Галина Шамберина