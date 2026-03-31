В Краснодаре представят «Формулу спроса» для рынка недвижимости

22 апреля в Краснодаре состоится специализированный форум-конференция «Формула спроса / Девелопмент».

Мероприятие станет профессиональной площадкой для собственников, топ-менеджеров и маркетологов, формирующих стратегии развития в сфере недвижимости Юга России.

Организатором форума выступает агентство платного трафика moloko. Форум пройдет на площадке арт-центра «Бронзовая лошадь» (ул. Калинина, 291) и соберет более 120 участников. Центральной темой обсуждения станет построение системного маркетинга в девелопменте в горизонте 2026 года: от инструментов управления трафиком и сквозной аналитики до стратегии бренда и продукта.

Деловая программа форума разделена на два тематических блока. В первой части, посвященной инструментам платного трафика, коммерческий директор moloko Родион Мезрин представит результаты внутренней аналитики компании. Руководитель кросс-функциональной команды агентства Владимир Кириенко разберет изменение подходов к рекламным инструментам как точку роста бизнеса в 2026 году. Особое внимание уделят вопросам юридической безопасности: евангелист eLama Никита Кравченко расскажет, как вести эффективную рекламу в интернете без риска получения штрафов.

Второй блок затронет вопросы маркетинговой стратегии и капитализации бренда. Основатель экосистемы «Реформа» Олег Петренко предложит алгоритм построения бренда застройщика, а директор по маркетингу Affix Group Альбина Габитова поделится инструментами сохранения эффективности наружной рекламы в условиях оптимизации бюджетов. Роль PR-коммуникаций в девелопменте осветит генеральный директор ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Александр Вашина. О влиянии соседства с креативными индустриями и культурными сервисами на спрос и стоимость квадратного метра расскажет кандидат экономических наук, топ-эксперт по маркетингу в девелопменте Денис Сериков.

Помимо экспертных докладов, программа форума включает сессии активного нетворкинга, розыгрыш призов и афтепати для неформального общения участников.

Регистрация гостей начнется 22 апреля в 10:00, официальный старт программы — в 11:00. Участие в форуме открытое, ознакомиться с подробным планом мероприятия и подать заявку можно на официальном сайте.

