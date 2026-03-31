В Самарской области планируется лесовосстановление и лесоразведение на 850 га

В этом году на 850 га Самарской области запланированы лесовосстановление и лесоразведение. Об этом сообщает минприроды региона.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Под лесовосстановление планируется отвести 404 га, под лесоразведение — 447 га. Из местных питомников высадят более 5 млн сеянцев, которые выращивали от одного до двух лет.

Сейчас идет подготовка в лесокультурному сезону. В регионе проверяют технику и оборудование. В питомниках используют золу для схода снега и снежные бурты для хранения сеянцев до посадки.

