На Дону до 2 апреля ввели желтый уровень погодной опасности
В Ростовской области до 2 апреля ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в гидрометцентре России.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По прогнозам синоптиков, местами в регионе ожидается туман. Видимость будет снижена с 18:00 31 марта до 9:00 1 апреля. Кроме того, специалисты прогнозируют грозу в регионе.
Желтый уровень опасности означает, что в регионе возможны ливни в сочетании с грозой и молнией, сильные порывы ветра.