На Дону до 2 апреля ввели желтый уровень погодной опасности

В Ростовской области до 2 апреля ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в гидрометцентре России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, местами в регионе ожидается туман. Видимость будет снижена с 18:00 31 марта до 9:00 1 апреля. Кроме того, специалисты прогнозируют грозу в регионе.

Желтый уровень опасности означает, что в регионе возможны ливни в сочетании с грозой и молнией, сильные порывы ветра.

Мария Хоперская