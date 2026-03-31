Власти Вашингтона ввели дополнительный налог на доходы свыше $1 млн

В американском штате Вашингтон введен новый налог на доходы свыше $1 млн, так называемый налог миллионеров, пишет The Wall Street Journal. 30 марта соответствующий законопроект подписал губернатор штата, член Демократической партии Боб Фергюсон.

Подоходный налог в размере 9,9% на личные доходы свыше $1 млн в год может затронуть около 21 тыс. домохозяйств. Он вступит в силу с 1 января 2028 года. Порог будет корректироваться с учетом инфляции каждые два года.

Сторонники нового налога утверждают, что его введение необходимо для расширения помощи малоимущим семьям, а также для поддержки малого бизнеса. Однако противники опасаются, что это может привести к оттоку состоятельных жителей из штата, и выступают за проведение референдума.

Екатерина Наумова