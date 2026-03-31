Ярославская облдума согласовала Михаила Крупина на пост детского омбудсмена

Депутаты Ярославской областной думы согласовали кандидатуру Михаила Крупина на должность уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Решение было принято на заседании 31 марта.

Михаил Крупин

Михаил Крупин

Фото: Ярославская областная дума

Михаил Крупин

Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее кандидатуру поддержал комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Господин Крупин был единственным, кто выдвинулся на эту должность. На заседании его поддержал 31 депутат, голосов против не было.

Омбудсмен занимает этот пост в течение двух сроков полномочий. Теперь его кандидатуру должна утвердить уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

Антон Голицын

