В Челябинске арестовали подростка, который выстрелил в сверстницу в школе

Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей девятикласснику, который выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу. Об этом сообщает ТАСС.

Меру пресечения подростку избрали прямо в больничной палате. Кроме того, арестовали директора частного охранного предприятия «Орден» Вадима Иксанова, которое охраняло школу. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в Челябинске утром 26 марта подросток принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Он выстрелил в лицо однокласснице, после чего попытался скрыться и выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы. Пострадавших госпитализировали.

Были возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Виталина Ярховска