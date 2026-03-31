В Татарстане 52% автовладельцев тратят на содержание автомобиля более 10% ежемесячного дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Дром, в котором приняли участие 12 тыс. человек.

Каждый второй автовладелец Татарстана тратит на машину более 10% дохода

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Таким образом, 29% респондентов тратят на содержание машины 10–20% дохода, а 23% тратят на автомобиль более 20% зарплаты. В расчет включались затраты на топливо, запчасти, страхование и обслуживание.

По данным опроса, среди регионов России меньше 10% зарплаты на содержание автомобилей чаще всего тратят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Водители в Башкортостане, Сахе и Забайкальском крае чаще отдают более 20% дохода.

Анна Кайдалова