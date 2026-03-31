«Смартком» в Нижнем Новгороде погасил 20 млн рублей долга по зарплате
Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода выявила задолженность по зарплате перед 133 работниками ООО «Смартком» на сумму более 20 млн руб. Она сложилась за август 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководителю организации надзор внес представление, в отношении юридического лица составили протокол по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты в установленный срок).
В результате задолженность погасили в полном объеме, за задержку зарплаты работники совокупно получили более 1 млн руб. компенсации.