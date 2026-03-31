Весной в Анапе ожидается увеличение турпотока на 40%

В Анапе ожидается значительный рост числа отдыхающих этой весной. Как рассказал «Ъ-Кубань» вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян, туристический поток увеличится на 40%, он уже растет и такая тенденция сохранится в летний период.

По его словам, пляжи курорта планируют открыть к 1 июня, включая не только восемь галечных, но и остальные зоны отдыха. Рост популярности Анапы связан с открытием пляжей и привлекательной стоимостью размещения.

Цены на отдых в Анапе на 20–25% ниже, чем в Сочи. По прогнозам экспертов, если в прошлом году Сочи переманил минимум 1 млн туристов у Анапы, то в этом году ситуация может кардинально измениться. Анапа способна привлечь от 1,5 до 1,7 млн отдыхающих, которые ранее выбирали Сочи.

Как отметил Алексан Мкртчян, в Сочи уже наблюдается снижение бронирований на 10%. По словам эксперта, такая тенденция может продолжиться. Разница в стоимости отдыха в Сочи и в Анапе — существенная: хороший четырехзвездочный отель на первой береговой линии в Анапе с системой «все включено» стоит около 16 тыс. руб. за сутки. Аналогичное размещение в Сочи обойдется в 24–25 тыс. руб. в день.

Дополнительным преимуществом Анапы является транспортная доступность. По словам эксперта, сейчас многие семьи выбирают автомобильные поездки из-за роста цен на авиабилеты.

Алексан Мкртчян отмечает, что, несмотря на положительную динамику, Анапе не стать лидером среди курортов черноморского побережья. Главная причина — недостаток гостиниц.

«Анапа никак не станет лидером. Но то, что Анапа займет прочное второе место, правда, с огромным отрывом от первого, я подтверждаю»,— подчеркнул вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств».

Алина Зорина