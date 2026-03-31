В Дагестане откачивают воду с затопленной подстанции «Приморская»

Энергетики Дагестана активно восстанавливают подстанцию «Приморская» мощностью 110 кВ в Махачкале после сильных дождей, которые вызвали затопление оборудования, сообщает минэнерго республики.

Фото: Минэнерго Дагестана

Уровень воды на открытом распределительном устройстве снизился, и специалисты уже осматривают состояние аппаратуры, а в оперативном помещении продолжается откачка жидкости. После полного осушения они проверят релейную защиту, автоматику и оборудование РУ 10 кВ, чтобы во второй половине дня запустить линии пофидерно.

Непогода обрушилась на республику 28 марта 2026 года, пик отключений пришелся на 16:00 — тогда без света остались 65 тысяч абонентов. Минэнерго восстановило электроснабжение для 90% потребителей: подстанции «Махачкала-110» и «Восточная» работают штатно, а на «Приморской» МЧС откачивает воду, мешающую вводу в эксплуатацию.

Ориентировочно энергоснабжение вернется к 15:00–вечеру 30 марта, ситуация под контролем ведомства до полного восстановления.

Эта подстанция питает ключевые микрорайоны Махачкалы — Редукторный поселок, «Пальмиру» и «Джигит», где плотная застройка усложняет работы.

Похожие инциденты случались раньше: в сентябре 2025-го ливни затопили объект из-за перекрытых стоков и сломанной трубы-гильзы, премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению главы Сергея Меликова привлек спецтехнику МЧС и «Дагэнерго». Тогда более 60 бригад филиала «Россети Северный Кавказ» трудились круглосуточно, откачали воду и ввели подстанцию в строй за день. В июне–июле 2025 года «Приморская» отключалась из-за возгорания, что затронуло подстанции «Приозерная» и «Стекловолокно», но энергетики оперативно устранили аварию.

Нынешний случай связан с погодой: сильные осадки забили естественные русла, вода хлынула на территорию, вынудив обесточить объект ради безопасности. «Дагэнерго» задействовало силы МЧС, как и в прошлые разы, чтобы снизить уровень воды и осушить каналы. Полное восстановление потребует нескольких часов на профилактику и тесты, после чего линии включат поэтапно.

Станислав Маслаков