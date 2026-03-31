Жителя Верхней Пышмы судили за оправдание деятельности Гитлера

Свердловский областной суд назначил год принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства жителю Верхней Пышмы Евгению Разживину — он признан виновным в публичном оправдании нацизма в интернете, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Суд установил, что осенью 2023 года Разживин, будучи пьяным, написал комментарий в паблике одной из новостных программ во «ВКонтакте». В нем он выразил недоумение по поводу осуждения главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Таким образом, он допустил оправдание действий лидера Третьего рейха. При этом ранее Разживин уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия — использование соответствующей аватарки и другие комментарии. В суде решили, что выводов после этого подсудимый не сделал.

Разживин полностью признал вину и раскаялся. По его ходатайству дело рассмотрено в особом порядке. Его судили по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием интернета). Ему также на год запретили администрировать сайты и размещать обращения и другие материалы в СМИ, интернете и других сетях.

