За три месяца 2026 года за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлекли более 200 человек

За первые три месяца 2026 года сотрудники краевого УФСБ и Росгвардии провели серию проверок соблюдения миграционного законодательства в Перми. Как сообщает пресс-служба УФСБ, за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечен 221 нарушитель.
Фото: УФСБ по Пермскому краю
13 иностранцев, незаконно находившиеся на территории Прикамья, выдворены из РФ. Четырем мигрантам закрыт въезд в страну, один выходец из Центрально-Азиатского региона лишен гражданства РФ.