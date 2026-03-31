Бизнесмену из Пензы на 1,5 года ограничили свободу за массовое отравление детей в ДОЦ «Белка»

В Пензе к 1,5 года ограничения свободы суд приговорил 57-летнего бизнесмена. Его компания организовывала питание в ДОЦ «Белка», где в июне 2024 года дети массово заразились норовирусом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С 27 по 28 июня 2024 года более 30 детей в ДОЦ "Белка" обратились за медицинской помощью

Фото: vk.com / belkalager

Суд признал мужчину виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ), установив, что он не обеспечил должным образом их соблюдение и допустил к работе сотрудников без медосмотра и анализов.

Железнодорожный районный суд Пензы также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

С 27 по 28 июня 2024 года более 30 детей, отдыхающих в детском оздоровительном центре «Белка», обратились за медицинской помощью. Некоторых детей поместили в изолятор. Прокуратура сообщала, что в ДОЦ ранее уже проводились проверки, которые выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В отношении организатора питания было возбуждено 4 административных дела. Тогда директор ДОЦ поменял подрядчика, новый приступил к работе 23 июня, когда в лагере началась вторая смена.

Марина Окорокова